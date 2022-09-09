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Стиль життя

Ріанна продемонструвала ідеальний спортивний костюм для осені 2022 (фото)

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Фото: Instagram/badgalriri | Ріанна

Знаменитість поєднала яскраві кольори.

34-річна американська співачка Ріанна продемонструвала ідеальний яскравий спортивний костюм для осені 2022. Про це пише Vogue.

Молода мама прогулялася в аутфіті з нової колекції осінь/зима 2022 від Balenciaga. Вона обрала неоновий жовтий флуоресцентний спортивний костюм оверсайз, який точно привертатиме увагу усіх навколо. Волосся артистки було розпущене та випрямлене, а на обличчі традиційно красувалася яскрава червона помада.

Як аксесуар до спортивно-розкішного луку Ріанна додала чорні елегантні окуляри та блискучу червону сумочку. На ногах зірки сцени барбадоського походження були чорні туфлі.

Ріанна в Нью-Йорку

У травні 2022 34-річна знаменитість вперше стала мамою. У неї та американського репера ASAP Rocky народився син. Проте зіркові батьки не поспішають показувати свого первістка громадськості.

Після пологів Ріанна рідше виходить у світ, проте активно займається своїми численними бізнесами, знімаючись у рекламних кампейнах для брендів артистки.

Вагітна Ріанна
Вагітна Ріанна
Фото: Instagram/badgalriri

Нагадаємо, Ріанна після гучної вечірки допомогла прибрати офіціантам у ресторані.

Також Фокус писав про ідеальний образ для побачення від молодої мами Ріанни.