Ріанна продемонструвала ідеальний спортивний костюм для осені 2022 (фото)
Знаменитість поєднала яскраві кольори.
34-річна американська співачка Ріанна продемонструвала ідеальний яскравий спортивний костюм для осені 2022. Про це пише Vogue.
Молода мама прогулялася в аутфіті з нової колекції осінь/зима 2022 від Balenciaga. Вона обрала неоновий жовтий флуоресцентний спортивний костюм оверсайз, який точно привертатиме увагу усіх навколо. Волосся артистки було розпущене та випрямлене, а на обличчі традиційно красувалася яскрава червона помада.
Як аксесуар до спортивно-розкішного луку Ріанна додала чорні елегантні окуляри та блискучу червону сумочку. На ногах зірки сцени барбадоського походження були чорні туфлі.
У травні 2022 34-річна знаменитість вперше стала мамою. У неї та американського репера ASAP Rocky народився син. Проте зіркові батьки не поспішають показувати свого первістка громадськості.
Після пологів Ріанна рідше виходить у світ, проте активно займається своїми численними бізнесами, знімаючись у рекламних кампейнах для брендів артистки.
Нагадаємо, Ріанна після гучної вечірки допомогла прибрати офіціантам у ресторані.
Також Фокус писав про ідеальний образ для побачення від молодої мами Ріанни.