Ріанна сходила на побачення в ультракороткій спідниці (фото)

Знаменитість продовжує вражати своїми стильними та провокативними образами.

34-річна американська співачка Ріанна вийшла у світ в екстремально короткій спідниці через кілька місяців після перших пологів. Про це пише Daily Mail.

Молода мама та її бойфренд, американський репер A$AP Rocky сходили на побачення в Нью-Йорку. Папараці "зловили" зіркову пару, коли вони разом виходили з місцевого готелю.

Для серпневого побачення Ріанна обрала ультракоротку темно-смарагдову спідницю та атласну сорочку такого ж відтінку з глибоким декольте. Довге чорне волосся артистки було розпущене. А романтичний аутфіт знаменитості доповнили сонцезахисні окуляри, срібні підвіски та чорні босоніжки на каблуку.

Тим часом батько сина Ріанни обрав для виходу total-black образ — чорні штани, майку та кросівки. A$AP Rocky (Ракім Маєрс — справжнє ім'я музикант) доповнив свій образ численними аксесуарами — підвіскою, браслетами та масивною каблучкою.

[ + – ] A$AP Rocky та Ріанна на побаченні

Наприкінці весни 2022 Ріанна вперше стала мамою. У пари музикантів народився син, якого вони наразі не бажають показувати публіці. Зіркові батьки навіть не розкривають імені свого первістка.

[ + – ] Вагітна Ріанна Фото: badgalriri

Нагадаємо, Ріанна сходила на побачення зі своїм бойфрендом у мішкуватих штанах.

Також Фокус писав про найтрендовіше взуття осені 2022, яке напередодні продемонструвала Ріанна.