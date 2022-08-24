Ріанна сходила на побачення з A$AP Rocky у мішкуватих штанах (фото)

"Вагітні" образи артистки кардинально змінили моду для вагітних.

34-річна американська співачка Ріанна вийшла на побачення зі своїм бойфрендом A$AP Rocky у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Молоду маму помітили папараці в компанії батька її дитини напередодні. Артистка та бізнесвумен обрала для виходу у світ спортивну футболку оверсайз з цифрами та мішкуваті штани в клітинку.

Аутфіт для побачення зірка сцени барбадоського походження доповнила сумкою зі зміїною шкірою, численними прикрасами та сонцезахисними масивними окулярами з білою оправою.

Довге чорне волосся Ріанни було розпущене. А на ногах американської співачки були снікерси від Adidas.

[ + – ] Образ Ріанни

Тим часом супутник артистки був одягнутий у білу футболку, сині штани Gucci та кросівки. Образ американського репера доповнила кепка та численні прикраси.

[ + – ] Образ Ріанни

У травні 2022 34-річна американська співачка вперше стала мамою. У пари музикантів народився син, якого вони всіляко приховують від публіки, не називаючи навіть імені свого первістка. Після народження дитини знаменитості стали рідше виходити на публіку та відвідувати офіційні заходи.

Нагадаємо, Ріанна з бойфрендом та сином вийшли у світ.

Також Фокус писав про скандал навколо нового продукту косметичного бренду Ріанни. Блиск для губ у формі кетчупу за тисячу гривень не припав до душі прихильникам бізнесвумен.