Ріанна та A$AP Rocky із сином вийшли у світ (фото)

Навесні 2022 музиканти вперше стали батьками.

34-річну американсько-барбадоську співачку Ріанну напередодні помітили папараці разом з бойфрендом та маленьким сином. Про це пише Daily Mail.

Молода мама та її наречений, музикант A$AP Rocky прилетіли до сонячного Лос-Анджелеса. Разом із зірковим батьками був і кількамісячний син пари, проте його обличчя так і не показали публіці, адже малюк перебував у закритій темній люльці.

Для подорожі Ріанна обрала чорний спортивний костюм, доповнивши комфортний образ сумкою зі зміїним принтом. Тим часом молодий батько був одягнутий у широкі джинси, білу футболку, чорну кепку та сорочку у клітинку.

[ + – ] Ріанна та A$AP Rocky у Лос-Анджелесі

У травні 2022 34-річна Ріанна вперше стала мамою. У зіркової пари народився син, проте досі невідомі подробиці про малюка, включаючи його ім'я. Обличчя первенця молоді батьки також ретельно ховають від папараці.

Відомо, що зіркова пара планує одружитися найближчим часом, то ж очікується розкішна церемонія.

Нагадаємо, Ріанна показала, у чому молодим мамам ходити за продуктами та вирішувати буденні справи, при цьому виглядаючи стильно.

Також Фокус писав про перше побачення Ріанни та її коханого після народження їхнього спільного сина.