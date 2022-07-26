Ріанна та A$AP Rocky вперше вийшли на побачення після народження сина (фото)

У травні 2022 Ріанна та A$AP Rocky стали батьками.

34-річна американська співачка Ріанна вийшла у світ зі своїм бойфрендом, музикантом A$AP Rocky вперше після народження їхнього спільного сина. Про це пише Hollywood Life.

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Зіркова пара сходила на побачення в Нью-Йорку. Для романтичної вечері молода мама обрала доволі ефектний образ — корсетний бюстьє з акцентними чашками у формі конуса Jean Paul Gaultier, темні легінси та шкіряний тренч. Як аксесуари до вечірнього аутфіту артистка додала сумочку Dior, срібні підвіски та трендові сонцезахисні окуляри.

Волосся Рірі спадало на плечі розкішними хвилями. А на ногах співачки були чорні туфлі-човники з гострим носиком.

[ + – ] Ріанна та A$AP Rocky на побаченні

Тим часом A$AP Rocky обрав для побачення зі своєю коханою костюм, який складався з темно-синього піджака, прямих шортів та білої футболки з малюнком. На ногах молодого батька були чорно-білі кросівки та світлі шкарпетки.

[ + – ] Ріанна та A$AP Rocky на побаченні

У травні 2022 Ріанна та її бойфренд A$AP Rocky вперше стали батьками. У зіркової пари народився син, якого вони всіляко намагаються сховати від пильної уваги з боку папараці та громадськості. Як відомо, артисти навіть планують переїхати з новонародженим малюком у більш безпечний регіон.

Нагадаємо, Ріанна зуміла поєднати в одному образі перлинне намисто та спортивний костюм.

Також Фокус писав про лінійку стильного одягу для вагітних від бренду Ріанни.