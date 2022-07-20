Ріанна поєднала спортивний костюм і перлинне намисто (фото)
Молода мама вчергове підкреслює своє звання королеви епатажу.
34-річна американська співачка Ріанна поєднала в новому образі спортивний костюм і біле намисто. Про це пише Daily Mail.
Артистка відвідала концерт свого бойфренда та батька її сина, співака A$AP Rocky, в Парижі. Репер виступав у столиці Франції в межах музичного фестивалю Lollapalooza. А молода мама Ріанна останнім часом не пропускає концерти свого коханого.
У Парижі Ріанна з'явилася в черговому стильному та провокативному образі. Знаменитість зуміла поєднати спортивний костюм Adidas і багато масивних перлинних кольє. Волосся зірка зібрала в пучок, випустивши наперед кілька пасм.
У травні 2022 Ріанна та її поки бойфренд уперше стали батьками. У зіркової пари народився син, якого вони поки не показують публіці та не розкривають жодних подробиць. А сам репер і молода мама планують найближчим часом узаконити свої стосунки.
Вагітна Ріанна своїми провокативними та стильними образами кардинально змінила моду для вагітних. За її аутфітами слідкували мільйони фанатів по всьому світу.
Нагадаємо, 34-річна Ріанна запускає власну лінійку стильного одягу для вагітних під своїм брендом Fenty.
Також Фокус писав про ідеальний офіційний total black образ для молодих мам, який продемонструвала напередодні Ріанна.