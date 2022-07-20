Ріанна поєднала спортивний костюм і перлинне намисто (фото)

Молода мама вчергове підкреслює своє звання королеви епатажу.

34-річна американська співачка Ріанна поєднала в новому образі спортивний костюм і біле намисто. Про це пише Daily Mail.

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Артистка відвідала концерт свого бойфренда та батька її сина, співака A$AP Rocky, в Парижі. Репер виступав у столиці Франції в межах музичного фестивалю Lollapalooza. А молода мама Ріанна останнім часом не пропускає концерти свого коханого.

У Парижі Ріанна з'явилася в черговому стильному та провокативному образі. Знаменитість зуміла поєднати спортивний костюм Adidas і багато масивних перлинних кольє. Волосся зірка зібрала в пучок, випустивши наперед кілька пасм.

[ + – ] Ріанна в Парижі

У травні 2022 Ріанна та її поки бойфренд уперше стали батьками. У зіркової пари народився син, якого вони поки не показують публіці та не розкривають жодних подробиць. А сам репер і молода мама планують найближчим часом узаконити свої стосунки.

[ + – ] Ріанна під час вагітності Фото: badgalriri

Вагітна Ріанна своїми провокативними та стильними образами кардинально змінила моду для вагітних. За її аутфітами слідкували мільйони фанатів по всьому світу.

Нагадаємо, 34-річна Ріанна запускає власну лінійку стильного одягу для вагітних під своїм брендом Fenty.

Також Фокус писав про ідеальний офіційний total black образ для молодих мам, який продемонструвала напередодні Ріанна.