Рианна соединила спортивный костюм и жемчужное ожерелье в одном образе (фото)

Молодая мама в очередной раз подчеркивает свое звание королевы эпатажа.

34-летняя американская певица Рианна объединила в новом образе спортивный костюм и белое жемчужное ожерелье. Об этом пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Артистка посетила концерт своего бойфренда и отца ее сына, певца A$AP Rocky в Париже. Рэпер выступал в столице Франции в рамках музыкального фестиваля Lollapalooza. А молодая мама Рианна в последнее время не пропускает концерты своего возлюбленного.

В Париже Рианна появилась в очередном стильном и провокационном образе. Знаменитость сумела соединить спортивный костюм Adidas и много массивных жемчужных колье. Волосы звезда собрала в пучок, выпустив вперед несколько прядей.

[ + – ] Рианна в Париже

В мае 2022 Рианна и ее пока бойфренд впервые стали родителями. У звездной пары родился сын, которого они сейчас не показывают публике и не раскрывают подробностей. А сам рэпер и молодая мама планируют в ближайшее время узаконить свои отношения.

[ + – ] Рианна во время беременности Фото: badgalriri

Беременная Рианна своими провокационными и стильными образами кардинально изменила моду для беременных. За ее аутфитами следили миллионы фанатов по всему миру.

Напомним, 34-летняя Рианна запускает линейку стильной одежды для беременных под своим брендом Fenty.

Также Фокус писал об идеальном официальном total black образе для молодых мам, который продемонстрировала накануне Рианна.