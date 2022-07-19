Рианна запускает собственную линейку одежды для беременных

"Беременные" образы знаменитости кардинально изменили моду для женщин в прекрасном положении.

34-летняя американская певица Рианна запускает свою линейку одежды для беременных. Об этом пишет Hollywood Life.

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Молодая мама решила запустить собственную капсулу стильной одежды для беременных под своим лейблом Savage X Fenty, который уже производит разнообразную косметику и элементы одежды.

"Во время ее беременности ей сказали, что она была большим источником вдохновения для многих женщин, вместе с ней они разрушили стереотип о том, что нужно носить. Она неоднократно показывала беременных моделей в рекламе Fenty", — отметил инсайдер издания, добавив, что теперь молодая мама Рианна хочет продолжить свое глобальное влияние на моду для беременных, давая женщинам шанс быть стильными и сексуальными даже во время беременности.

[ + – ] Беременные выходы Рианны изменили моду для беременных женщин Фото: Getty Images

Беременность Рианны ее первенцем стала наиболее обсуждаемой в Сети. За каждым выходом знаменитости следили миллионы ее фанатов. А провокационные и откровенные аутфиты беременной певицы кардинально изменили моду для беременных.

В мае 2022 американская звезда впервые стала мамой. У Рианны и ее бойфренда, музыканта A$AP Rocky родился сын, имя которого пока неизвестно.

В настоящее время пара официально не жената, однако планирует узаконить свои отношения в ближайшее время.

[ + – ] Беременная Рианна Фото: badgalriri

Напомним, Рианна вышла в свет в стильном ярком платке от Hermes.

Также Фокус писал об идеальном total black образе для молодых мам 2022, который продемонстрировала накануне 34-летняя Рианна.