"Плохая бабушка". Рианна вышла в свет в стильном платке от Hermes (фото)
Знаменитость возвращается к привычной звездной жизни после первых родов.
Барбадосская певица Рианна вышла в свет после рождения первенца и посетила концерт своего бойфренда A$AP Rocky. Об этом пишет Harper's Bazaar.
На фестивале Rolling Loud в Португалии молодая мама появилась в образе из общей коллекции Balenciaga и Adidas. На артистке была оверсайз черная футболка, брюки и многочисленные аксессуары. Однако изюминкой аутфита стал платок от Hermes.
Визажистка Рианны Priscilla Ono поделилась снимком американской звезды в новом стильном образе.
"Плохая бабушка", — подписала фото девушка.
В мае 2022 американская певица барбадосского происхождения впервые стала мамой. У певицы и ее возлюбленного A$AP Rocky родился сын, которого они еще не показали публике. Звездная пара официально пока не закрепила свои отношения, однако, как известно, в ближайшее время музыканты поженятся.
После своих первых родов Рианна стала больше времени уделять семье, однако накануне все же вернулась к работе.
Напомним, Рианна вернулась к рабочим моментам после рождения своего первого сына.
Также Фокус писал о личном рекорде 34-летней Рианны. Певица стала самой молодой миллиардершей, обогнав даже Ким Кардашьян.