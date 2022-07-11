"Плохая бабушка". Рианна вышла в свет в стильном платке от Hermes (фото)

Знаменитость возвращается к привычной звездной жизни после первых родов.

Барбадосская певица Рианна вышла в свет после рождения первенца и посетила концерт своего бойфренда A$AP Rocky. Об этом пишет Harper's Bazaar.

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На фестивале Rolling Loud в Португалии молодая мама появилась в образе из общей коллекции Balenciaga и Adidas. На артистке была оверсайз черная футболка, брюки и многочисленные аксессуары. Однако изюминкой аутфита стал платок от Hermes.

Визажистка Рианны Priscilla Ono поделилась снимком американской звезды в новом стильном образе.

"Плохая бабушка", — подписала фото девушка.

[ + – ] Новый стильный образ Рианны

В мае 2022 американская певица барбадосского происхождения впервые стала мамой. У певицы и ее возлюбленного A$AP Rocky родился сын, которого они еще не показали публике. Звездная пара официально пока не закрепила свои отношения, однако, как известно, в ближайшее время музыканты поженятся.

После своих первых родов Рианна стала больше времени уделять семье, однако накануне все же вернулась к работе.

[ + – ] Новый стильный образ Рианны

Напомним, Рианна вернулась к рабочим моментам после рождения своего первого сына.

Также Фокус писал о личном рекорде 34-летней Рианны. Певица стала самой молодой миллиардершей, обогнав даже Ким Кардашьян.