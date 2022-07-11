"Погана бабуся". Ріанна вийшла у світ у стильній хустинці від Hermes (фото)

Знаменитість повертається до звичного зіркового життя після своїх перших пологів.

Барбадоська співачка Ріанна вийшла у світ після народження первістка та відвідала концерт свого бойфренда A$AP Rocky. Про це пише Harper's Bazaar.

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На фестивалі Rolling Loud у Португалії молода мама з'явилася в образі зі спільної колекції Balenciaga та Adidas. На артистці була оверсайз чорна футболка, штани та численні аксесуари. Проте родзинкою аутфіту стала хустинка від Hermes.

Візажистка Ріанни Priscilla Ono поділилася знімком американської зірки в новому стильному образі.

"Погана бабуся", — підписала фото дівчина.

[ + – ] Новий стильний образ Ріанни

У травні 2022 американська співачка барбадоського походження вперше стала мамою. У співачки та її коханого A$AP Rocky народився син, якого вони ще не показали публіці. Зіркова пара офіційно ще не закріпила свої стосунки, проте, як відомо, найближчим часом музиканти укладуть шлюб.

Після своїх перших пологів Ріанна стала більше часу приділяти родині, проте напередодні все ж повернулася до роботи.

[ + – ] Новий стильний образ Ріанни

Нагадаємо, Ріанна повернулася до робочих моментів після народження свого першого сина.

Також Фокус писав про особистий рекорд 34-річної Ріанни. Співачка стала наймолодшою мільярдеркою, обігнавши навіть Кім Кардаш'ян.