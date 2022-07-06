Ріанна обігнала Кім Кардаш'ян у рейтингу наймолодших мільярдерів

Ріанна у свої 34 роки заробила $1,4 млрд, тоді як Кім Кардаш'ян отримала перший мільярд набагато пізніше.

34-річна співачка і засновниця бізнес-імперії моди і краси Ріанна, яка недавно народила сина, стала наймолодшою в Америці жінкою-мільярдеркою, заробивши $1,4 млрд і посунувши з першого місця 41-річну зірку Кім Кардаш'ян, повідомляє Daily Mail.

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Про її феноменальний фінансовий успіх вперше стало відомо в червні, коли Ріанна потрапила до щорічного списку найбагатших жінок Америки, які досягли успіху самостійно, за версією Forbes, в якому вона посіла 21-е місце. Вона — єдина жінка, молодша за 40 років у цьому рейтингу. Кардаш'ян раніше отримала титул наймолодшої жінки-мільярдерки у 2021 році, коли її додали до списку мільярдерів Forbes, посівши 2674-е місце, збільшивши свої статки з $780 млн до $1 млрд у період з жовтня 2020 року до квітня 2021 року.

Чотири місяці тому Ріанна проконсультувалася з професіоналами щодо виведення її компанії спідньої білизни Savage X Fenty на біржу за допомогою первинного розміщення акцій, яке оцінило б компанію у $3 млрд. Вважалося, що компанія працює з такими банками, як Goldman Sachs та Morgan Stanley, щоб оцінити її вартість та попит. Очікувалося, що лістинг відбудеться вже цього року, але компанія ще не ухвалила офіційного рішення про те, коли і чи буде це публічне розміщення.

Ріанна офіційно стала мільярдеркою в серпні минулого року, що зробило її найбагатшою жінкою-музиканткою у світі та другою найбагатшою жінкою-артисткою після Опри Вінфрі. Більшість статків — надходження від її модних брендів та компанії з догляду за шкірою та косметики Fenty Beauty. В останньому вона володіє 50% акцій, друга половина — у французького конгломерату предметів розкоші LVMH.

Попри те, що музикою зараз практично не займається, Ріанна залишається однією з найуспішніших виконавців в історії шоубізнесу, продавши понад 250 мільйонів записів по всьому світу з такими хітами, як Pon de Replay, Umbrella, SOS, Unfaithful, Good Girl Gone Bad і Don't Stop.

Вона також знялася в кількох фільмах і стала відомою в індустрії моди завдяки співпраці з брендами Armani, Dior і Puma.

Свою музичну кар'єру Рірі призупинила у 2017 році, щоб зосередитися на бізнесі, запустивши величезну косметичну компанію під назвою Fenty Beauty, яка включає такі продукти як основи під макіяж, хайлайтери, бронзатори, рум'яна і блиски для губ, і перевершила інші, зокрема Kylie Cosmetics та KKW Beauty.

Через рік вона розширила бізнес своїм брендом нижньої білизни Savage X Fenty, яка продає нижню білизну різних розмірів, що підходить для всіх типів людей.

Ріанна також створила розкішний будинок моди під назвою Fenty і бренд догляду за шкірою під назвою Fenty Skin, і ходять чутки, що зараз вона готується випустити лінію продуктів догляду за волоссям під назвою Fenty Hair.

Нагадаємо, після народження сина Ріанна вже повернулася до роботи та знялася в рекламному ролику свого бренду косметики Fenty Beauty.