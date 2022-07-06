Рианна обогнала Ким Кардашьян в рейтинге самых молодых миллиардеров

Рианна в свои 34 года заработала $1,4 млрд, в то время как Ким Кардашьян получила первый миллиард гораздо позже.

34-летняя певица и основательница бизнес-империи моды и красоты Рианна, недавно родившая сына, стала самой молодой в Америке женщиной-миллиардером, заработав $1,4 млрд и подвинув с первого места 41-летнюю звезду Ким Кардашьян, сообщает Daily Mail.

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О ее феноменальном финансовом успехе впервые стало известно в июне, когда Рианна попала в ежегодный список самых богатых женщин Америки, добившихся успеха самостоятельно, по версии Forbes, в котором она заняла 21-е место. Она – единственная женщина моложе 40 лет в этом рейтинге. Кардашьян ранее получила титул самой молодой женщины-миллиардера в 2021 году, когда она была включена в список миллиардеров Forbes, заняв 2674-е место, увеличив свое состояние с $780 млн до $1млрд в период с октября 2020 года по апрель 2021 года.

Четыре месяца назад Рианна проконсультировалась с профессионалами относительно вывода ее компании нижнего белья Savage X Fenty на биржу посредством первичного размещения акций, которое оценило бы компанию в $3 млрд. Считалось, что компания работает с такими банками, как Goldman Sachs и Morgan Stanley, чтобы оценить ее стоимость и спрос. Ожидалось, что листинг состоится уже в этом году, но компания еще не приняла официального решения о том, когда и будет ли это публичное размещение.

Рианна официально стала миллиардером в августе прошлого года, что сделало ее самой богатой женщиной-музыкантом в мире и второй самой богатой женщиной-артисткой после Опры Уинфри. Большая часть состояния – поступления от ее модных брендов и компании по уходу за кожей и косметики Fenty Beauty. В последней она владеет 50% акций, вторая половина – у французского конгломерата предметов роскоши LVMH.

Несмотря на то, что музыкой сейчас практически не занимается, Рианна остается одной из самых успещшных исполнительниц в истории шоу-бизнеса, продав более 250 миллионов записей по всему миру с такими хитами, как Pon de Replay, Umbrella, SOS, Unfaithful, Good Girl Gone Bad и Don't Stop.

Она также снялась в нескольких фильмах и стала известной в индустрии моды благодаря сотрудничеству с такими брендами как Armani, Dior и Puma.

Свою музыкальную карьеру Рири приостановила в 2017 году, чтобы сосредоточиться на бизнесе, запустив огромную косметическую компанию под названием Fenty Beauty, которая включает в себя такие продукты как основы под макияж, хайлайтеры, бронзаторы, румяна и блески для губ, и превзошла другие косметические бренды знаменитостей, в том числе Kylie Cosmetics и KKW Beauty.

Год спустя она расширила бизнес своим брендом нижнего белья Savage X Fenty, который продает нижнее белье разных размеров, подходящее для всех типов людей.

Рианна также создала роскошный дом моды под названием Fenty и бренд по уходу за кожей под названием Fenty Skin, и ходят слухи, что в настоящее время она готовится выпустить линию продуктов по уходу за волосами под названием Fenty Hair.

Напомним, после рождения сына Рианна уже вернулась к работе и снялась в рекламном ролике своего бренда косметики Fenty Beauty.