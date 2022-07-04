Молодая мама Рианна вернулась к работе (видео)
Знаменитость родила первенца весной 2022.
34-летняя американская певица Рианна после своих первых родов в мае 2022 вернулась к рабочим моментам. Артистка снялась в рекламном ролике своего бренда косметики Fenty Beauty.
Молодая мама попробовала на себе новый блеск для губ с персиковым вкусом.
"Персик. Наш #GLOSSBOMBCREAM в оттенке #PEACHPOUT из нашего лимитированного набора #RESTINGPEACHFACE", — отмечено на странице бренда в Instagram.
Поклонники Рианны не прошли мимо ее грандиозного возвращения и засыпали певицу теплыми словами.
"Посмотрите, кто это вернулся", "как я скучал по ней", "королева снова с нами", — пишут фанаты артистки.
В мае 2022 Рианна и ее бойфренд A$AP ROCKY впервые стали родителями. По слухам, у звездной пары родился сын, однако они еще не показывали его публике и не рассказывали деталей о малыше. После рождения ребенка, Рианна почти не появлялась на публике и поставила свою музыкальную карьеру на паузу.
Певица уже вернулась к работе над своими бизнесами, однако пока неизвестно, когда королева R&B снова споет на сцене или выпустит новый альбом.
Напомним, накануне 34-летняя Рианна отправилась вместе с бойфрендом и сыном в Лондон. Певицу заметили на фестивале в столице Великобритании.
Также Фокус писал о том, как Рианна справляется с первым материнством. Известно, что знаменитость планирует переехать с сыном из Америки в более спокойный и безопасный регион.