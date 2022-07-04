Молода мама Ріанна повернулася до роботи (відео)

Знаменитість народила свого первістка навесні 2022.

34-річна американська співачка Ріанна після своїх перших пологів у травні 2022 повернулася до робочих моментів. Артистка знялася у рекламному ролику для свого бренду косметики Fenty Beauty.

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Молода мама спробувала на собі новий блиск для губ з персиковим смаком.

"Персик. Наш #GLOSSBOMBCREAM у відтінку #PEACHPOUT з нашого лімітованого набору #RESTINGPEACHFACE", — зазначено на сторінці бренду в Instagram.

[ + – ] Ріанна повернулася до роботи

Прихильники Ріанни не пройшли повз її грандіозного повернення та засипали співачку теплими словами.

"Подивіться, хто це повернувся", "як я сумував за нею", "королева знову з нами", — пишуть фанати артистки.

У травні 2022 Ріанна та її бойфренд A$AP ROCKY вперше стали батьками. За чутками, у зіркової пари народився син, проте вони ще не показували його публіці та не розповідали деталей про малюка. Після народження дитини Ріанна майже не з'являлася на публіці та поставила свою музичну кар'єру на паузу.

Співачка уже повернулася до роботи над своїми бізнесами, проте наразі невідомо, коли королева R&B знову заспіває на сцені чи випустить новий альбом.

[ + – ] Вагітна Ріанна кардинально змінила моду для вагітних своїми провокативними та стильними виходами Фото: badgalriri

Нагадаємо, напередодні 34-річна Ріанна вирушила разом з бойфрендом та сином до Лондона. Співачку помітили на фестивалі у столиці Великобританії.

Також Фокус писав про те, як Ріанна справляється з першим материнством. Відомо, що знаменитість планує переїхати із сином з Америки у більш спокійний та безпечний регіон.