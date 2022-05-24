Майже не відходить від дитини. Як Ріанна справляється з материнством

За інформацією ЗМІ, співачка у захваті від свого новонародженого сина.

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34-річна співачка Ріанна та її бойфренд A$AP Rocky нещодавно стали батьками та чудово справляються зі своєю новою роллю. Про це повідомляє інсайдер видання PEOPLE. За словами близького до пари джерела, артистка в захваті від свого малюка і на жодну хвилину не відходить від нього. Вона отримала величезне задоволення від вагітності, а тепер також захоплюється материнством і найближчим часом має намір повністю присвятити себе дитині, забувши про сцену.

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"Бути новим батьками — це, звичайно, пристосування, але у них все чудово. Їхній синочок здоровий, і Ріанна просто в захваті від нього", — каже інсайдер, додаючи, що Ріанна фантастична мама.

Також співрозмовник PEOPLE розповів, що Ріанна хотіла народити в Лос-Анджелесі, бо там має великий будинок з двором, де їй подобається проводити час з малюком.

Нагадаємо, за вагітністю Ріанни стежив увесь світ. Знаменитість постійно з'являлася на публіці у відвертих образах, акцентуючи увагу на животі, а також позувала для топових видань. Досвід співачки настільки надихнув модний світ, що у Метрополітен-музеї в Нью-Йорку поставили мармурову статую вагітної Ріанни з квітковим принтом.

Як писав Фокус, Ріанна та її бойфренд, музикант A$AP Rocky (Ракім Маєрс), вперше стали батьками 13 травня 2022 року. У пари народився син. Ім'я новонародженої дитини поки що тримають у секреті. Нещодавно стало відомо, що Ріанна планує виїхати з Лос-Анджелеса на острів Барбадос, щоб убезпечити новонародженого сина від цікавих папараці. 34-річна співачка має розкішний маєток в одному з найпрестижніших районів острова — Сенді Лейн. Там вона планує виховувати дитину.

А$AP Rocky і Ріанна не одружені, хоча відомо, що знаменитості планували оформити стосунки після того, як народиться їхній первісток.

Фокус раніше писав, що сам А$AP Rocky напередодні народження його сина мав непростий період. У ЗМІ натякали, що репер міг зраджувати Ріанні, оскільки якась Джіллі О'Доннел — мати трьох дітей із Великобританії — розповіла, що артист вів з нею кокетливе листування. До цього у будинку музиканта поліція Лос-Анджелеса виявила вогнепальну зброю, після чого артиста заарештували. На щастя, все закінчилося добре, і з репера зняли всі підозри.