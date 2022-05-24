Почти не отходит от ребенка. Как Рианна справляется с материнством

По информации СМИ, певица в восторге от своего новорожденного сына.

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34-летняя певица Рианна и ее бойфренд A$AP Rocky недавно стали родителями и отлично справляются со своей новой ролью. Об этом сообщает инсайдер издания PEOPLE. По словам близкого к паре источника, артистка в восторге от своего малыша и ни на минуту не отходит от него. Она получила колоссальное удовольствие от беременности, а теперь также восхищается материнством и в ближайшее время намерена полностью посвятить себя ребенку, забыв о сцене.

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"Быть ​​новым родителем — это, конечно, приспособление, но у них все отлично. Их сынишка здоров, и Рианна просто в восторге от него", — говорит инсайдер, добавляя, что Рианна фантастическая мама.

Также собеседник PEOPLE рассказал, что Рианна хотела родить в Лос-Анджелесе, так как там у нее большой дом с двором, где ей нравится проводить время с малышом.

Напомним, за беременностью Рианны следил весь мир. Знаменитость постоянно появлялась на публике в откровенных образах, подчеркивая живот, а также позировала для топовых изданий. Опыт певицы настолько вдохновила модный мир, что в Метрополитен-музеи в Нью-Йорке поставили мраморную статую беременной Рианны с цветочным принтом.

Как писал Фокус, Рианна и ее бойфренд, музыкант A$AP Rocky (Раким Майерс), впервые стали родителя 13 мая 2022 года. У пары родился сын. Имя новорожденного ребенка пока держат в секрете. Недавно стало известно, что Рианна планирует уехать из Лос-Анджелеса на остров Барбадос, чтобы обезопасить новорожденного сына от любопытных папарацци. У 34-летней певицы есть роскошное поместье в одном из самых престижных районов острова – Сэнди Лейн. Там она планирует воспитывать ребенка.

А$AP Rocky и Рианна не женаты, хотя известно, что знаменитости планировали оформить отношения после того, как родится их первенец.

Фокус ранее писал, что у самого А$AP Rocky накануне рождения его сына был непростой период. В СМИ намекали, что репер мог изменять Рианне, так как некая Джилли О' Доннел — мать троих детей из Великобритании — рассказала, что артист вел с ней кокетливую переписку. До этого в доме музыканта полиция Лос-Анджелеса обнаружила огнестрельное оружие, после чего артиста арестовали. К счастью, все закончилось благополучно, и с репера сняли все подозрения.