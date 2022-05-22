Рианна планирует переехать из Америки с новорожденным сыном

Знаменитость хочет обезопасить своего первенца от чрезмерного внимания СМИ.

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Американская певица Рианна, которая недавно впервые стала мамой, планирует вскоре переехать из США вместе с новорожденным сыном. Об этом пишет The Mirror.

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Как известно, знаменитость хочет обезопасить своего первенца от чрезмерного внимания прессы и публичной жизни.

Отмечается, что Рианна поживет в Лос-Анджелесе три месяца, а затем вместе с бойфрендом A$AP Rocky и их сыном переедет на свою родину — остров Барбадос.

[ + – ] Рианна решила изменить моду для беременных и выходила в свет в откровенных образах Фото: badgalriri

"Рианна любит Барбадос и ей нравилось там расти. Она хочет дать своему ребенку тот же опыт, который был у нее – подальше от мира шоу-бизнеса. И она, и семья A$AP находятся на Барбадосе, поэтому пара планирует переехать туда через несколько месяцев", – сообщил изданию источник, близкий к паре.

Сообщается, что у 34-летней певицы на Барбадосе есть роскошное поместье в одном из самых престижных районов острова – Сэнди Лейн, которое она приобрела в 2013 году за 1,7 млн фунтов стерлингов.

[ + – ] A$AP Rocky и Рианна пока не женаты, однако планируют это сделать в ближайшее время Фото: Getty Images

С A$AP Rocky артистка пока не жената, однако известно, что пара сделает это при первом же условии после рождения ребенка. Так что в 2022, скорее всего, и состоится свадьба новоиспеченных родителей.

Напомним, Рианна впервые стала мамой. 13 мая 2022 у певицы и ее возлюбленного, музыканта Ракима Майерса (A$AP Rocky) родился сын, имя которого пока неизвестно широкой общественности.

За модными выходами беременной знаменитости следили миллионы людей по всему миру, ведь Рианна решила изменить моду для беременных и выходила в свет в откровенных образах, которые совсем не скрывали ее округленный живот. Одним из последних "беременных" выходов стал образ из ультракороткого топа и мини-юбки в сетку.