Ріанна планує переїхати з Америки з новонародженим сином

Знаменитість хоче убезпечити свого первістка від надмірної уваги преси.

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Американська співачка Ріанна, яка нещодавно вперше стала мамою, планує незабаром переїхати із США разом з новонародженим сином. Про це пише The Mirror.

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Як відомо, знаменитість хоче убезпечити свого первістка від надмірної уваги преси та публічного життя.

Зазначається, що Ріанна побуде у Лос-Анджелесі три місяці, а згодом разом з бойфрендом A$AP Rocky та їхнім сином переїде на свою батьківщину — острів Барбадос.

[ + – ] Ріанна вирішила змінити моду для вагітних та виходила у світ у доволі відвертих образах Фото: badgalriri

"Ріанна любить Барбадос і їй подобалося там рости. Вона хоче дати своїй дитині той самий досвід, який був у неї – подалі від світу шоу-бізнесу. І вона, і сім'я A$AP перебувають на Барбадосі, тому пара планує переїхати туди за кілька місяців", – повідомило виданню джерело, близьке до пари.

Повідомляється, що у 34-річної співачки на Барбадосі є розкішний маєток в одному з найпрестижніших районів острова – Сенді Лейн, який вона придбала у 2013 році за 1,7 млн фунтів стерлінгів.

[ + – ] A$AP Rocky та Ріанна наразі не одружені, проте планують це зробити найближчим часом Фото: Getty Images

З A$AP Rocky артистка наразі не одружена, проте відомо, що пара зробить це за першої ж умови після народження дитини. То ж у 2022, швидше за все, і відбудеться весілля новоспечених батьків.

Нагадаємо, Ріанна вперше стала мамою. 13 травня 2022 у співачки та її коханого, музиканта Ракіма Маєрса (A$AP Rocky) народився син, ім'я якого поки невідоме широкому загалу.

За модними виходами вагітної знаменитості стежили мільйони людей по всьому світу, адже Ріанна вирішила змінити моду для вагітних та виходила у світ у доволі відвертих образах, які зовсім не приховували її округлений живіт. Одним з останніх "вагітних" виходів став образ з ультракороткого топу та мініспідниці у сітку.