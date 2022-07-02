Ріанна вийшла у світ вперше після пологів (відео)

У травні 2022 знаменитість вперше стала мамою.

34-річна американська співачка Ріанна вперше вийшла у світ після перших пологів. Про це пише TMZ.

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Молода мама прилетіла до Великобританії разом зі своїм одномісячним сином. Як відомо, артистка відвідала фестиваль Wireless Fest, одним з учасників якого був її бойфренд та батько дитини A$AP ROCKY.

Ріанну та її маленького сина, ім'я якого поки невідоме, помітили під час посадки в аеропорту Лос-Анджелеса.

Пізніше знаменитість помітили на самому фестивалі у Лондоні. Королева R&B була одягнута в масивну чорну куртку та лосини. Волосся Рірі було розпущене, а до образу вона додала численні аксесуари.

[ + – ] Ріанна у Лондоні

У травні 2022 34-річна Ріанна вперше стала мамою. Як відомо, у пари музикантів народився син, якого вони ще не показали публіці. Після народження малюка співачка практично не з'являлася на публіці, то ж її поява у Лондоні стала ексклюзивом.

Молода мама планує згодом переїхати із сином з Америки на острів Барбадос, аби виховувати дитину у більш спокійному регіоні.

Нагадаємо, як Ріанна впоралася з першим материнством. Артистка не відходила від свого сина і поставила музичну кар'єру на паузу.

Також Фокус писав про зміни у стосунках Ріанни та A$AP ROCKY після народження їхнього первістка. Новий статус ще більше закріпив кохання між музикантами.