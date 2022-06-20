"Вона закохалась ще більше". Як змінилися стосунки Ріанни та A$AP Rocky після народження дитини

Дитина стала першою для обох артистів.

Американська співачка Ріанна та її бойфренд A$AP Rocky у травні 2022 вперше стали батьками. У зіркової пари народився син. Про життя музикантів у новому статусі розповіло джерело видання HollywoodLife.

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За словами інсайдера, Ріанна та A$AP Rocky після народження свого первістка стали ближчими одне до одного.

"Ріанна ніколи не бачила A$AP Rocky таким. Вона закохалась в нього ще більше після того, як побачила його разом з новонародженим сином. Репер активно допомагає мамі турбуватися про малюка та намагається присвятити цьому увесь свій вільний час", — розповідає джерело, близьке до пари.

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Попри те, що буквально перед вагітність у мережі ходили чутки про розставання пари та зради A$AP Rocky, судячи з нових розповідей, у пари все добре.

34-річна співачка Ріанна та її бойфренд A$AP Rocky зустрічаються з 2020 року. На початку 2022 зіркова пара приголомшила своїх фанатів новиною про вагітність артистки, а вже у травні наймодніша вагітна знаменитість народила свого первістка. Наразі пара не уклала офіційний шлюб, проте, як відомо, планує зробити це за першої ж умови.

Під час вагітності Ріанна демонструвала стильні та відверті луки, які зовсім не приховували її округленого живота.

Нагадаємо, Ріанна та A$AP Rocky планують переїхати з новонародженим сином із Америки у більш спокійний регіон.

Також Фокус детально стежив за кожним "вагітним" виходом Ріанни. Одним з останніх став образ у рожевій шубі та з лисицею на плечі.