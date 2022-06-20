"Она влюбилась еще больше". Как изменились отношения Рианны и A$AP Rocky после рождения ребенка

Ребенок стал первым для обоих артистов.

Американская певица Рианна и ее бойфренд A$AP Rocky в мае 2022 впервые стали родителями. У звездной пары родился сын. О жизни музыкантов в новом статусе поведал источник издания Hollywood Life.

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По словам инсайдера, Рианна и A$AP Rocky после рождения своего первенца стали ближе друг к другу.

"Рианна никогда не видела A$AP Rocky таким. Она влюбилась в него еще больше после того, как увидела его вместе с новорожденным сыном. Рэпер активно помогает маме заботиться о малыше и пытается посвятить этому свое свободное время", — рассказывает источник, близкий к паре.

[ + – ] Рианна кардинально изменила моду для беременных Фото: badgalriri

Несмотря на то, что буквально перед рождением ребенка в Сети ходили слухи о расставании пары и изменах A$AP Rocky, судя по новым рассказам, у пары все хорошо.

34-летняя певица Рианна и ее бойфренд A$AP Rocky встречаются с 2020 года. В начале 2022 звездная пара ошеломила своих фанатов новостью о беременности артистки, а уже в мае самая модная беременная знаменитость родила своего первенца. В настоящее время пара не заключила официальный брак, однако, как известно, планирует сделать это при первой же возможности.

Во время беременности Рианна демонстрировала стильные и откровенные луки, совсем не скрывавшие ее скругленного живота.

Напомним, Рианна и A$AP Rocky планируют переехать с новорожденным сыном из Америки в более спокойный регион.

Также Фокус подробно следил за каждым "беременным" выходом Рианны. Одним из последних стал образ в розовой шубе и с лисой на плече.