Беременная Рианна продемонстрировала самый модный цвет сезона

Совсем скоро звезда родит своего первенца.

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Барбадосская певица Рианна в очередной раз продемонстрировала стильный аутфит для беременных. Фото она поделилась на своей Instagram-странице со 126 млн подписчиков.

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34-летняя артистка вышла в свет в светло-розовом ультракоротком топе, который еще раз подчеркнул округленный живот звезды, и прямых разрезанных джинсах более светлого оттенка. Главным аксессуаром стала искусственная розовая лиса на плечах беременной знаменитости. Волосы Рианны были распущены, а дополнили образ несколько аксессуаров и светло-горчичный бомбер.

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Миллионная аудитория знаменитости бросилась лайкать и комментировать новый стильный выход беременной Рианны.

"Ты самая модная беременная женщина", "лучшая!", "У меня перехватывает дыхание от тебя", — пишут под каруселью фото фолловеры певицы.

Отцом будущего ребенка стал давний друг и коллега Рианны – американский музыкант A$AP Rocky. Для них обоих ребенок станет первым.

Напомним, ранее Рианна выгуляла один из последних "беременных" образов, ведь уже в мае 2022 года звезда родит своего первенца. Сообщается, что это будет девочка.

Также Фокус писал о фейковой Рианне в Бразилии. Очень похожая на мировую знаменитость девушка пользуется своей внешностью и набирает популярность в Сети.