Рианна впервые после родов вышла в свет (видео)

В мае 2022 знаменитость впервые стала мамой.

34-летняя американская певица Рианна впервые вышла в свет после первых родов. Об этом пишет TMZ.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Молодая мама прилетела в Великобританию вместе со своим одномесячным сыном. Как известно, артистка посетила фестиваль Wireless Fest, одним из участников которого был ее бойфренд и отец ребенка A$AP ROCKY.

Рианна и ее маленький сын, имя которого пока неизвестно, были замечены во время посадки в аэропорту Лос-Анджелеса.

Позже знаменитость была замечена на самом фестивале в Лондоне. Королева R&B была одета в массивную черную куртку и лосины. Волосы Рири были распущены, а к образу она добавила многочисленные аксессуары.

[ + – ] Рианна в Лондоне

В мае 2022 34-летняя Рианна впервые стала мамой. Как известно, у пары музыкантов родился сын, которого они еще не показали публике. После рождения малыша певица практически не появлялась на публике, поэтому ее выход в Лондоне стал эксклюзивом.

Молодая мама планирует переехать с сыном из Америки на остров Барбадос, чтобы воспитывать ребенка в более спокойном регионе.

Напомним, как Рианна справилась с первым материнством. Артистка не отходила от сына и поставила свою музыкальную карьеру на паузу.

Также Фокус писал об изменениях в отношениях Рианны и A$AP ROCKY после рождения их первенца. Новый статус еще больше укрепил любовь между музыкантами.