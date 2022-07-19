"Вагітні" образи знаменитості кардинально змінили моду для жінок у прекрасному стані.

34-річна американська співачка Ріанна запускає власну лінійку одягу для вагітних. Про це пише Hollywood Life.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Молода мама вирішила запустити власну лінію стильного одягу для вагітних під своїм лейблом Savage X Fenty, який вже виготовляє різноманітну косметику та елементи одягу.

"Під час її вагітності їй сказали, що вона була великим джерелом натхнення для багатьох жінок, разом з нею вони зруйнували стереотип про те, що потрібно носити. Вона неодноразово показувала вагітних моделей у рекламі Fenty", — зазначив інсайдер видання, додавши, що тепер молода мама Ріанна хоче продовжити свій глобальний вплив на моду для вагітних, даруючи жінкам шанс бути стильними та сексуальними навіть під час вагітності.

[ + – ] Вагітні виходи Ріанни змінили моду для вагітних жінок Фото: Getty Images

Вагітність Ріанни її первістком стала найбільш обговорюваною у мережі. За кожним виходом знаменитості стежили мільйони її фанатів. А провокативні та відверті аутфіти вагітної співачки кардинально змінили моду для вагітних.

У травні 2022 американська зірка вперше стала мамою. У Ріанни та її бойфренда, музиканта A$AP Rocky народився син, ім'я якого поки невідоме.

Наразі пара офіційно не одружена, проте планує узаконити свої стосунки найближчим часом.

[ + – ] Вагітна Ріанна Фото: badgalriri

Нагадаємо, Ріанна вийшла у світ у стильній яскравій хустинці від Hermes.

Також Фокус писав про ідеальний total black образ для молодих мам 2022, який продемонструвала напередодні 34-річна Ріанна.