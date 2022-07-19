Ріанна запускає власну лінійку одягу для вагітних
"Вагітні" образи знаменитості кардинально змінили моду для жінок у прекрасному стані.
34-річна американська співачка Ріанна запускає власну лінійку одягу для вагітних. Про це пише Hollywood Life.
Молода мама вирішила запустити власну лінію стильного одягу для вагітних під своїм лейблом Savage X Fenty, який вже виготовляє різноманітну косметику та елементи одягу.
"Під час її вагітності їй сказали, що вона була великим джерелом натхнення для багатьох жінок, разом з нею вони зруйнували стереотип про те, що потрібно носити. Вона неодноразово показувала вагітних моделей у рекламі Fenty", — зазначив інсайдер видання, додавши, що тепер молода мама Ріанна хоче продовжити свій глобальний вплив на моду для вагітних, даруючи жінкам шанс бути стильними та сексуальними навіть під час вагітності.
Вагітність Ріанни її первістком стала найбільш обговорюваною у мережі. За кожним виходом знаменитості стежили мільйони її фанатів. А провокативні та відверті аутфіти вагітної співачки кардинально змінили моду для вагітних.
У травні 2022 американська зірка вперше стала мамою. У Ріанни та її бойфренда, музиканта A$AP Rocky народився син, ім'я якого поки невідоме.
Наразі пара офіційно не одружена, проте планує узаконити свої стосунки найближчим часом.
Нагадаємо, Ріанна вийшла у світ у стильній яскравій хустинці від Hermes.
Також Фокус писав про ідеальний total black образ для молодих мам 2022, який продемонструвала напередодні 34-річна Ріанна.