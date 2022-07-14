Ріанна продемонструвала total black образ для молодих мам (фото)

У травні 2022 артистка вперше стала мамою.

34-річна американська співачка Ріанна вийшла у світ через два місяці після народження первістка. Про це пише Daily Mail.

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Знаменитість барбадоського походження відвідала фестиваль Wireless у Лондоні, де виступав бойфренд Ріанни A$AP Rocky. На захід молода мама прийшла в total-black образі — чорній блузі з мереживними рукавами, вільних штанах. На ногах співачки були білі кросівки.

Волосся артистки було розпущене та накручене легкими хвилями. А доповнило аутфіт знаменитості масивне кольє на шиї.

[ + – ] Ріанна у Лондоні

У травні 2022 Ріанна вперше стала мамою. У неї та музиканта A$AP Rocky народився син, якого вони поки не показують публіці. Пара офіційно не узаконила свої стосунки, проте, як відомо, планує зробити це найближчим часом.

Зокрема молода мама планує переїхати з Америки з новонародженим сином, аби забезпечити малюку спокійне та тихе життя. Швидше за все, співачка переїде на свою батьківщину — острів Барбадос.

Нагадаємо, 34-річна Ріанна вийшла у світ у стильній хустинці.

Також Фокус писав про повернення Ріанни до роботи після короткої декретної відпустки. Знаменитість знялася у рекламному ролику свого бренду косметики.