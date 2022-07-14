Рианна продемонстрировала total black образ для молодых мам (фото)

В мае 2022 артистка впервые стала мамой.

34-летняя американская певица Рианна вышла в свет через два месяца после рождения первенца. Об этом пишет Daily Mail.

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Знаменитость барбадосского происхождения посетила фестиваль Wireless в Лондоне, где выступал бойфренд Рианны A$AP Rocky. На мероприятие молодая мама пришла в total black образе – черной блузе с кружевными рукавами и свободных брюках. На ногах певицы были белые кроссовки.

Волосы артистки были распущены и накручены легкими волнами. А дополнило аутфит знаменитости массивное ожерелье на шее.

[ + – ] Рианна в Лондоне

В мае 2022 Рианна впервые стала мамой. У нее и музыканта A$AP Rocky родился сын, которого они пока не показывают публике. Пара официально не узаконила свои отношения, однако, как известно, планирует сделать это в ближайшее время.

В частности, молодая мама планирует переехать из Америки с новорожденным сыном, чтобы обеспечить малышу спокойную и тихую жизнь. Скорее всего, певица переедет на свою родину – остров Барбадос.

Напомним, 34-летняя Рианна вышла в свет в стильном платке.

Также Фокус писал о возвращении Рианны к работе после короткого декретного отпуска. Знаменитость снялась в рекламном ролике своего бренда косметики.