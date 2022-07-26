Рианна и A$AP Rocky впервые сходили на свидание после рождения сына (фото)
В мае 2022 Рианна и A$AP Rocky стали родителями.
34-летняя американская певица Рианна вышла в свет со своим бойфрендом, музыкантом A$AP Rocky впервые после рождения их совместного сына. Об этом пишет Hollywood Life.
Звездная пара сходила на свидание в Нью-Йорке. Для романтического ужина молодая мама выбрала довольно эффектный образ — корсетный бюстье с акцентными чашками в форме конуса Jean Paul Gaultier, темные леггинсы и кожаный тренч. В качестве аксессуаров к вечернему аутфиту артистка добавила сумочку Dior, серебряные подвески и трендовые солнцезащитные очки.
Волосы Рири спадали на плечи роскошными волнами. А на ногах певицы были черные туфли-лодочки с острым носком.
Тем временем A$AP Rocky выбрал для свидания со своей возлюбленной костюм, состоявший из темно-синего пиджака, прямых шорт и белой футболки с рисунком. На ногах молодого отца были черно-белые кроссовки и светлые носки.
В мае 2022 Рианна и ее бойфренд A$AP Rocky впервые стали родителями. У звездной пары родился сын, которого они всячески пытаются скрыть от пристального внимания со стороны папарацци и общественности. Как известно, артисты даже планируют переехать с новорожденным в более безопасный регион.
Напомним, Рианна сумела соединить в одном образе жемчужное ожерелье и спортивный костюм.
Также Фокус писал о линейке стильной одежды для беременных от бренда Рианны.