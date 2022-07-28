Ріанна показала, у чому молодим мамам ходити за продуктами (фото)

Навесні 2022 артистка вперше стала мамою.

34-річна американська співачка Ріанна продемонструвала, у чому ходити за продуктами молодим мамам влітку 2022. Про це пише Daily Mail.

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Напередодні знаменитість та її бойфренд A$AP Rocky вийшли у світ у Нью-Йорку. Молоді батьки сходили за продуктами на Манхеттені.

Для літньої прогулянки Ріанна обрала короткі чорні шорти Adidas, яскраву жовту футболку та синю куртку оверсайз. На ногах молодої мами були білі кросівки Adidas. Як аксесуари до образу співачка обрала біло-жовту бейсболку та чорну масивну сумку.

Тим часом бойфренд знаменитості вийшов у світ у спортивному костюмі лавандового відтінку та кольорових кросівках.

[ + – ] Ріанна та A$AP Rocky у Нью-Йорку

Ріанна та A$AP Rocky вперше стали батьками 13 травня 2022. У зіркової пари народився син, подробиці про якого вони наразі не розповідають та не показують публіці свого первістка. Після народження дитини артисти приділяють практично весь свій час їй, майже не виходячи на публіку, то ж кожна поява зараз Ріанни та A$AP Rocky стає майже ексклюзивом.

[ + – ] Ріанна під час вагітності Фото: badgalriri

Нагадаємо, Ріанна продемонструвала поєднання в одному образі спортивного костюму та перлинного кольє.

Також Фокус писав про перше побачення Ріанни та її бойфренда після народження дитини.