Рианна показала, в чем молодым мамам ходить за продуктами (фото)

Весной 2022 артистка впервые стала мамой.

34-летняя американская певица Рианна продемонстрировала, в чем ходить за продуктами молодым мамам летом 2022. Об этом пишет Daily Mail.

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Накануне знаменитость и ее бойфренд A$AP Rocky вышли в свет в Нью-Йорке. Молодые родители сходили за продуктами на Манхэттене.

Для летней прогулки Рианна выбрала короткие черные шорты Adidas, яркую желтую футболку и синюю куртку оверсайз. На ногах молодой мамы были белые кроссовки Adidas. В качестве аксессуаров к образу певица выбрала бело-желтую бейсболку и черную массивную сумку.

Тем временем бойфренд знаменитости вышел в свет в спортивном костюме лавандового оттенка и цветных кроссовках.

[ + – ] Рианна и A$AP Rocky в Нью-Йорке

Рианна и A$AP Rocky впервые стали родителями 13 мая 2022. У звездной пары родился сын, подробности о котором они пока не рассказывают и не показывают публике своего первенца.

После рождения ребенка артисты уделяют практически все свое время ему, почти не выходя на публику, так что каждое появление сейчас Рианны и A$AP Rocky становится почти эксклюзивом.

[ + – ] Рианна во время беременности Фото: badgalriri

Напомним, Рианна продемонстрировала сочетание в одном образе спортивного костюма и жемчужного колье.

Также Фокус писал о первом свидании Рианны и ее бойфренде после рождения ребенка.