Рианна и A$AP Rocky с сыном вышли в свет (фото)

Весной 2022 музыканты впервые стали родителями.

34-летнюю американско-барбадосскую певицу Рианну накануне заметили папарацци вместе с бойфрендом и маленьким сыном. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама и ее жених, музыкант A$AP Rocky прилетели в солнечный Лос-Анджелес. Вместе со звездным родителями был и маленький сын пары, однако его лицо так и не показали публике, ведь малыш находился в закрытой темной люльке.

Для поездки Рианна выбрала черный спортивный костюм, дополнив комфортный образ сумкой со змеиным принтом. Тем временем молодой отец был одет в широкие джинсы, белую футболку, черную кепку и рубашку в клетку.

[ + – ] Рианна и A$AP Rocky в Лос-Анджелесе

В мае 2022 34-летняя Рианна впервые стала мамой. У звездной пары родился сын, однако до сих пор неизвестны подробности о малыше, включая его имя. Лицо первенца молодые родители также тщательно скрывают от папарацци.

Известно, что звездная пара планирует заключить брак в ближайшее время, поэтому ожидается роскошная церемония.

Напомним, Рианна показала, в чем молодым мамам ходить за продуктами и решать повседневные дела, при этом выглядя стильно.

Также Фокус писал о первом свидании Рианны и ее возлюбленного после рождения их первого сына.