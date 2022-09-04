Ріанна допомогла офіціантам прибрати після вечірки, — ЗМІ

Знаменитість відправилася на відпочинок в елітний заклад Нью-Йорка.

34-річна американська співачка Ріанна допомогла прибрати офіціантам у ресторані після гучної вечірки. Про це повідомляє Page Six.

Молода мама вийшла у світ разом зі своїми шістьма подружками. Дівчата направилися до престижного закладу у Нью-Йорку — Caviar Russe. Цей ресторан славиться своїми стравами з ікри та має зірку Мішлен.

Після гучної дівчачої вечірки, під час якої друзі довго насолоджувалися шампанським, ікрою та сашимі, Ріанна вирішила допомогти персоналу ресторану з прибиранням. Адже перед цим попросила їх попрацювати цього вечора довше.

Як відомо, "дівич-вечір" закінчився близько другої години ночі. А після цього американська знаменитість залишилася у закладі ще на певний час, аби допомогти офіціантам закінчити прибирання.

За словами інсайдера, зірка сцени барбадоського походження залюбки прибирала посуд з персоналом закладу, а згодом допомогла розставити стільці в залі.

[ + – ] Ріанна в Нью-Йорку

Цього вечора молода мама продемонструвала нову зачіску: співачка відстригла трендовий чубчик. Її чорне довге волосся було розпущене та випрямлене. Для виходу у світ Ріанна обрала синю оверсайз футболку No Limit Records, джинси, туфлі зі шнурівкою та аксесуари від Tiffany & Co.

У руках зірка тримала червону мініатюрну сумочку, а на її губах традиційно красувалась яскрава помада.

[ + – ] Ріанна з подругою

У травні 2022 34-річна Ріанна вперше стала мамою. У співачки та її бойфренда, американського репера A$AP Rocky народився син, подробиці про якого вони всіляко приховують від преси. Обличчя малюка молоді батьки також ще не показали громадськості.

Нагадаємо, Ріанна сходила на побачення у екстремально короткій спідниці.

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