Рианна помогла официантам убрать после вечеринки, — СМИ

Знаменитость отправилась на отдых в элитное заведение Нью-Йорка.

34-летняя американская певица Рианна помогла убрать официантам в ресторане после громкой вечеринки. Об этом сообщает Page Six.

Молодая мама вышла в свет вместе со своими шестью подружками. Девушки направились в престижное заведение в Нью-Йорке – Caviar Russe. Этот ресторан славится своими блюдами из икры и имеет звезду Мишлен.

После громкой вечеринки, во время которой друзья долго наслаждались шампанским, икрой и сашими, Рианна решила помочь персоналу ресторана с уборкой. Ведь перед этим попросила их поработать в этот вечер дольше.

Как известно, "девичник" закончился около двух часов ночи. А после этого американская знаменитость осталась в заведении еще на некоторое время, чтобы помочь официантам закончить уборку.

По словам инсайдера, звезда сцены барбадосского происхождения охотно убирала посуду вместе с персоналом заведения, а позже помогла расставить стулья в зале.

[ + – ] Рианна в Нью-Йорке

В этот вечер молодая мама продемонстрировала новую прическу: певица отстригла трендовую челку. Ее черные длинные волосы были распущены и выпрямлены. Для выхода в свет Рианна выбрала синюю оверсайз футболку No Limit Records, джинсы, туфли со шнуровкой и аксессуары от Tiffany&Co.

Звезда держала в руках красную миниатюрную сумочку, а на ее губах традиционно красовалась яркая помада.

[ + – ] Рианна с подругой

В мае 2022 34-летняя Рианна впервые стала мамой. У певицы и ее бойфренда, американского рэпера A$AP Rocky родился сын, подробности о котором они всячески скрывают от журналистов и фанатов. Лицо малыша молодые родители тоже еще не показали общественности.

Напомним, Рианна сходила на свидание в экстремально короткой юбке.

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