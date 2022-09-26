Кожаные ботфорты и бриллианты: новый выход Рианны (фото)

Знаменитость продемонстрировала образ в стиле спорт-шик.

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34-летняя американско-барбадосская певица Рианна вышла на публику в эффектном мини-платье и бриллиантах. Об этом пишет Daily Mail.

На вечеринке после фестиваля Rolling Loud в Нью-Йорке молодая мама появилась вместе со своим бойфрендом, американским рэпером A$AP Rocky. Для выхода в свет звезда сцены барбадосского происхождения выбрала серое приталенное платье с драпировкой и асимметричным вырезом. Наверх Рианна надела оверсайз парку с черными и бежевыми вставками.

На ногах певицы были роскошные черные кожаные ботфорты. А в роли аксессуаров знаменитость выбрала бриллиантовые украшения и черную сумочку. Волосы артистка собрала в аккуратный хвост, сделав акцент на челке.

[ + – ] Рианна и A$AP Rocky Фото: Getty Images

Тем временем, спутник Рианны выбрал для выхода более комфортный образ – свободные брюки, светлый принтованный свитшот и черную кепку с очками.

Весной 2022 звездная пара впервые стала родителями. У Рианны и A$AP Rocky родился сын, которого они пока не готовы показывать публике. Имя малыша также остается в секрете.

[ + – ] Рианна и A$AP Rocky

Напомним, молодая мама Рианна вышла на публику в мужском джинсовом костюме за более 70 тысяч гривен.

Также Фокус писал об откровенном женственном образе 34-летней Рианны.