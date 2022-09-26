Шкіряні ботфорти та діаманти: новий вихід Ріанни (фото)

Знаменитість продемонструвала образ у стилі спорт-шик.

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34-річна американсько-барбадоська співачка Ріанна вийшла на публіку в ефектній мінісукні та діамантах. Про це пише Daily Mail.

На вечірці після фестивалю Rolling Loud у Нью-Йорку молода мама з'явилася разом зі своїм бойфрендом, американським репером A$AP Rocky. Для виходу у світ зірка сцени барбадоського походження обрала сіру приталену сукню з драпіруванням та асиметричним вирізом. На верх Ріанна надягнула оверсайз парку з чорними та бежевими вставками.

На ногах співачки були розкішні чорні шкіряні ботфорти. А в ролі аксесуарів знаменитість обрала діамантові прикраси та чорну сумочку. Волосся артистка зібрала в охайний хвіст, зробивши акцент на чубчику.

[ + – ] Ріанна та A$AP Rocky Фото: Getty Images

Тим часом супутник Ріанни обрав для виходу більш комфортний образ — вільні штани, світлий принтований світшот та чорну кепку з окулярами.

Навесні 2022 зіркова пара вперше стала батьками. У Ріанни та A$AP Rocky народився син, якого вони поки не готові показувати публіці. Ім'я малюка також наразі залишається в секреті.

[ + – ] Ріанна та A$AP Rocky

Нагадаємо, молода мама Ріанна вийшла на публіку у чоловічому джинсовому костюмі за понад 70 тисяч гривень.

Також Фокус писав про відвертий жіночний образ 34-річної Ріанни.