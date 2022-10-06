Визажистка Рианны рассказала, как сделать контуринг лица за одну минуту

Скульптурирование лица остается важным этапом удачного макияжа.

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Звездная визажистка Присцилла Оно рассказала, как сделать эффектный контуринг лица за одну минуту. Об этом пишет Glamour Magazine.

Эксперт по макияжу считает, что скульптурирование лица еще остается важным этапом удачного мейкапа, однако в 2022 оно стало более мягким, чем было раньше.

Основные этапы

Сначала нужно разогреть скульптурный стик на тыльной стороне ладони, иначе он просто не выполнит своей функции.

После этого Присцилла Оно проводит им по линии скул и подбородка. Также можно наносить его на виски. Это поможет немного визуально сузить лицо.

Растушевка. На этом этапе используем спонж, а не кисть. С помощью такого лайфхака можно сэкономить немного времени.

Обратный контуринг. Можно использовать острый конец спонжа, чтобы сделать лицо более рельефным. Для этого наносим тональный крем под местами первоначального скульптурирования. Это поможет легче сделать скулы и линию подбородка более выпуклыми.

[ + – ] Работы Присциллы Оно

Таким образом, за 60 секунд можно в домашних условиях сделать удачный контуринг лица.

К Присцилле Оно обращаются самые большие звезды современности, как Рианна или Белла Хадид.

[ + – ] Рианна

Напомним, Рианна в платье с откровенным вырезом посетила день рождения своего бойфренда.

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