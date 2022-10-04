Рианна в платье с откровенным вырезом посетила день рождения A$AP Rocky (фото)

Обувь знаменитости в этот вечер стоит более 30 тысяч гривен.

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34-летняя американская певица Рианна вышла в свет в откровенном и элегантном образе. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама посетила день рождения своего возлюбленного и отца ее ребенка, американского рэпера A$AP Rocky. Для выхода на публику звезда сцены барбадосского происхождения выбрала total-black образ — черное платье макси с откровенным вырезом на бедре, к которому она добавила темную кожаную куртку. Волосы знаменитости были распущены, а дополнили вечерний аутфит легкий макияж и несколько минималистических украшений.

На ногах Рири были темные элегантные туфли на каблуке за 822 доллара (более 30 тысяч гривен).

Тем временем именинник выбрал для выхода классический смокинг, который дополнил темными очками и массивным кольцом. Американскому музыканту исполнилось 34 года. Он на несколько месяцев меньше своей возлюбленной.

[ + – ] Рианна и A$AP Rocky

A$AP Rocky и Рианна в мае 2022 впервые стали родителями. У звездной пары родился сын, подробности о котором до сих пор неизвестны. Несмотря на это, музыканты так и не заключили официальный брак. Ранее сообщалось, что они сделают это после рождения первенца.

[ + – ] Рианна в Лос-Анджелесе

Напомним, Рианна продемонстрировала вариант удачного сочетания бомбера осенью 2022.

Также Фокус писал об идеальном спортивном костюме для осени, который выбирает 34-летняя Рианна.