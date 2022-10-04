Ріанна у сукні з відвертим вирізом відвідала день народження A$AP Rocky (фото)

Взуття знаменитості в цей вечір коштує понад 30 тисяч гривень.

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34-річна американська співачка Ріанна вийшла у світ у відвертому та елегантному образі. Про це пише Daily Mail.

Молода мама відвідала день народження свого коханого та батька її дитини, американського репера A$AP Rocky. Для виходу на публіку зірка сцени барбадоського походження обрала total-black образ — чорну сукню максі з відвертим вирізом на бедрі, до якої вона додала темну шкіряну куртку. Волосся знаменитості було розпущене, а доповнили вечірній аутфіт легкий макіяж та кілька мінімалістичних прикрас.

На ногах Рірі були темні елегантні туфлі на підборах за 822 долари (понад 30 тисяч гривень).

Тим часом іменинник обрав для виходу класичний смокінг, який доповнив темними окулярами та масивною каблучкою. Американському музиканту напередодні виповнилося 34 роки. Він на кілька місяців менший за свою кохану.

[ + – ] Ріанна та A$AP Rocky

A$AP Rocky та Ріанна у травні 2022 вперше стали батьками. У зіркової пари народився син, подробиці про якого досі невідомі. Попри це, музиканти так і не уклали офіційний шлюб. Раніше повідомлялося, що вони зроблять це після народження первістка.

[ + – ] Ріанна у Лос-Анджелесі

Нагадаємо, Ріанна продемонструвала варіант вдалого поєднання бомбера восени 2022.

Також Фокус писав про ідеальний спортивний костюм для осені, який обирає 34-річна Ріанна.