Белла Хадід таємно розійшлася зі своїм бойфрендом після двох років стосунків (фото)

Модель зустрічалася з артдиректором Марком Калманом, який працював з репером Тревісом Скоттом.

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26-річна модель Белла Хадід таємно розійшлася зі своїм бойфрендом Марком Калманом після двох років стосунків. Причина виявилася прозаїчною: "роман вичерпав себе", — кажуть інсайдери. Про це пише ET.

Белла Хадід і 35-річний Калман вирішили розійтися ще навесні після того, як роман "вичерпав себе". Вони не повідомляли про розставання і не давали коментарів.

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"Вони були дуже закохані, але стосунки зрештою вичерпали себе, і вони вирішили покінчити з цим", — сказало джерело ET.

Белла Хадід і Марк Калман Фото: Getty Images

Белла і Марк, артдиректор і співзасновник Kin Euphorics, який працював із Тревісом Скоттом, познайомилися 2020 року, але тільки наступного року оголосили про свої стосунки і стали разом з'являтися на публіці.

Інсайдери та друзі Белли повідомляли, що вони були дуже щасливі разом. І Марк подобався родині Белли Хадід, зокрема її владній матері Іоланді.

Белла Хадід і Марк Калман

Наразі Белла перебуває у відпустці через хворобу на чотири місяці, щоб боротися з хворобою Лайма, недугою, яку переносять кліщі. Цю заяву представники моделі зробили, тому що вона давно не з'являлася на публіці і стали з'являтися чутки про те, що вона перебуває в реабілітаційному центрі.

"Дев'ять місяців тому Белла вирішила, що хоче кинути пити, тому вона кинула. Вона була тверезою протягом дев'яти місяців і ніколи не мала проблем з алкоголем чи наркотиками. Белла не в реабілітаційному центрі. Вона лікується", — йдеться в заяві.

Белла Хадід та її мати Іоланда заразилися хворобою Лайма у 2012 році. Імовірно, це сталося на їхньому ранчо в Санта-Барбарі.

До того, як їй офіційно поставили діагноз у 16 років, Беллі помилково поставили діагноз СДУГ, і вона почала займатися самолікуванням, що в підсумку призвело до депресії і великих проблем зі здоров'ям.

Вона перейшла на домашнє навчання і перестала кататися на конях через постійні запаморочення. Але в те, що вона хвора, вірила тільки її мати, яка й возила її по лікарях.

Іоланда навіть написала книгу про це, назвавши її "Повір мені", зазначивши, що їй довелося пройти трансплантацію стовбурових клітин і "106 лікарів", перш ніж їй та її доньці поставили діагноз в Університеті Невади. Мати та дочка після лікувалися в Тіхуані, Мексика.

"Спалахи хвороби Лайма трапляються постійно. Іноді я в порядку, а іноді я буквально не можу встати з ліжка", — розповідала Белла і пояснювала, що інші симптоми її хвороби включають зміну кольору шкіри, висипання, млявість, хронічну тривогу, відсутність мотивації, проблеми з кишківником і депресію.

Нагадаємо, напередодні сестру Белли Хадід, модель Джіджі Хадід заарештували на Кайманових островах. В її сумочці знайшли марихуану.