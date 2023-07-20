Белла Хадид тайно рассталась со своим бойфрендом после двух лет отношений (фото)

Модель встречалась с арт-директором Марком Калманом, который работал с рэпером Трэвисом Скоттом.

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26-летняя модель Белла Хадид тайно рассталась со своим бойфрендом Марком Калманом после двух лет отношений. Причина оказалась прозаичной: "роман исчерпал себя", — говорят инсайдеры. Об этом пишет ET.

Белла Хадид и 35-летний Калман решили разойтись еще весной после того, как роман "исчерпал себя". Они не сообщали о расставании и не давали комментариев.

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"Они были очень влюблены, но отношения в конечном итоге исчерпали себя, и они решили покончить с этим", — сказал источник ET.

Белла Хадид и Марк Калман Фото: Getty Images

Белла и Марк, арт-директор и соучредитель Kin Euphorics, работавший с Трэвисом Скоттом, познакомились в 2020 году, но только на следующий год объявили о своих отношениях и стали вместе появляться на публике.

Инсайдеры и друзья Беллы сообщали, что они были очень счастливы вместе. И Марк нравился семье Беллы Хадид, в частности ее властной матери Иоланде.

Белла Хадид и Марк Калман

В настоящее время Белла находится в отпуске по болезни на четыре месяца, чтобы бороться с болезнью Лайма, недугом, который переносится клещами. Это заявление представители модели сделали, потому что она давно не появлялась на публике и стали появляться слухи о том, что она находится в реабилитационном центре.

"Девять месяцев назад Белла решила, что хочет бросить пить, поэтому она бросила. Она была трезвой в течение девяти месяцев и никогда не имела проблем с алкоголем или наркотиками. Белла не в реабилитационном центре. Она лечится", — говорится в заявлении.

Белла Хадид и ее мать Иоланда заразились болезнью Лайма в 2012 году. Предположительно, это произошло на их ранчо в Санта-Барбаре.

До того, как ей официально поставили диагноз в 16 лет, Белле был ошибочно поставлен диагноз СДВГ, и она начала заниматься самолечением, что в итоге привело к депрессии и большим проблемам со здоровьем.

Она перешла на домашнее обучение и перестала кататься на лошадях из-за постоянных головокружений. Но в то, что она больна, верила только ее мать, которая и возила ее по врачам.

Иоланда даже написала книгу об этом, назвав ее "Поверь мне", отметив, что ей пришлось пройти трансплантацию стволовых клеток и "106 врачей", прежде, чем ей и ее дочери поставили диагноз в Университете Невады. Мать и дочь после лечились в Тихуане, Мексика.

"Вспышки болезни Лайма случаются постоянно. Иногда я в порядке, а иногда я буквально не могу встать с постели", — рассказывала Белла и поясняла, что другие симптомы ее болезни включают изменение цвета кожи, высыпания, вялость, хроническую тревогу, отсутствие мотивации, проблемы с кишечником и депрессию.

Напомним, накануне сестру Беллы Хадид, модель Джиджи Хадид арестовали на Каймановых островах. В ее сумочке нашли марихуану.