Супермодель Белла Хадид показала романтические кадры с бойфрендом-ковбоем (фото)

Пара встречается около года. Они разделяют общую страсть к верховой езде.

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27-летняя американская супермодель Белла Хадид показала новые романтические кадры с бойфрендом. Фото звезда подиумов опубликовала в Instagram.

"Моя любовь привела Техас в Нью-Йорк. Счастливая я", — написала знаменитость палестинского происхождения.

На снимках Белла Хадид позировала в ковбойской шляпе, как и ее возлюбленный Адан Бануэлос. В частности, влюбленные целовались, сидя верхом на лошадях. А на одном из кадров Адан нежно целовал руку своей избранницы.

Также в карусели фото появилась мама супермодели Иоланда Хадид.

Белла Хадид

Адан Бануэлос — мексиканско-американский ковбой и дрессировщик лошадей. Его в возрасте 28 лет ввели в Зал славы наездников Национальной ассоциации конного спорта. Сейчас ему 35 лет.

В последнее время Белла проводит много времени в Техасе, уделяя больше времени бойфренду-ковбою.

Впервые об их романе стало известно в октябре 2023 года, когда пара была замечена за поцелуями. До этого супермодель длительное время встречалась с арт-директором Марком Калманом, а также певцом The Weeknd.

Напомним, Dior разорвали соглашение с Беллой Хадид после ее поддержки Палестины, заменив звезду израильской моделью.

Также Фокус писал о начале романа Беллы Хадид и Адана Бануэлоса.