Жили в трейлере: бойфренд Беллы Хадид рассказал о начале их романа (фото, видео)

Пара познакомилась на конном шоу в Техасе, почти полтора года назад. Влюбленный ковбой заявил, что модель для него "приоритет номер один".

Related video

Возлюбленный американской супермодели Беллы Хадид ковбой Адэн Бануэлос во время недавнего выступления на подкасте "Along For the Ride" рассказал о начале их романа.

По его словам, Хадид отлично вписалась в его жизнь и даже превзошла все ожидания. Уроженец Техаса сказал, что для Хадид было важно понять его образ жизни с самого начала, прежде чем вывести их отношения на новый уровень.

"Это было круто, потому что я действительно хотел, чтобы моя жизнь стала частью наших отношений. Знаете, вы начинаете испытывать чувства к кому-то и начинаете думать что-то вроде: "Чувак, может, это и есть остаток моей жизни здесь", и зная, что она (Белла Хадид. — Ред.) такой простой человек, многие материальные вещи не важны — или не являются самыми важными", — поделился 35-летний Адэн.

Наездник рассказал, что вначале романа они какое-то время жили в его трейлере. Модель "просыпалась в 02:30", чтобы приготовить всем завтрак во время соревнований по родео, и всегда была его главным болельщиком.

"Быть ​​такой последовательной, такой воодушевляющей, позитивной и теплой со всеми, кого она встречает, помогать с лошадьми и все такое — это просто невероятно", — добавил он.

Хадид недавно купила собственный дом в Техасе. Сейчас Бануэлос занимается ремонтом и достройкой особняка. "Я работаю над строительством дома, это займет у меня некоторое время, но она купила то, что стало для нее хорошей инвестицией", — поделился он.

Во время интервью Бануэлос не скупился на похвалы в адрес Хадид и намекнул, что видит долгое будущее с супермоделью. "Чувак, я не могу передать, как я счастлив. Я не могу передать, как мне повезло. Эта молодая леди — одна из самых добрых, великодушных и милых людей, которых я когда-либо встречал", — заявил влюбленный ковбой. Бануэлос отметил, что ее внешняя красота "не идет ни в какое сравнение с тем, каким человеком она является".

Он также считает, что она "заслуживает лучшего", поэтому он усердно трудится, чтобы привести все свои дела в порядок и "разделить свою жизнь с ней". "Я в полном восторге, ребята", — пошутил он, добавив, что она — его "приоритет номер один".

Пара познакомилась на конном шоу в Форт-Уэрте, штат Техас, почти полтора года назад. Бануэлос объяснил, что их сблизила общая любовь к лошадям и интерес Хадид к cutting — конному состязанию в стиле вестерн. "С этого момента все пошло в позитивном направлении, и она терпит меня, и любит меня, и я по уши в нее влюблен", — добавил он.

Бануэлос — один из самых успешных звезд родео последних лет. Фактически, в возрасте всего 28 лет он был включен в Зал славы наездников Национальной ассоциации скаковых лошадей (NCHA). За свою карьеру тренер лошадей заработал более пяти миллионов долларов.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что Белла Хадид публично обратилась к новому бойфренду.