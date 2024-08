Жили в трейлері: бойфренд Белли Хадід розповів про початок їхнього роману (фото, відео)

Пара познайомилася на кінному шоу в Техасі, майже півтора року тому. Закоханий ковбой заявив, що модель для нього "пріоритет номер один".

Коханий американської супермоделі Белли Хадід ковбой Аден Бануелос під час нещодавнього виступу на подкасті "Along For the Ride" розповів про початок їхнього роману.

За його словами, Хадід відмінно вписалася в його життя і навіть перевершила всі очікування. Уродженець Техасу сказав, що для Хадід було важливо зрозуміти його спосіб життя з самого початку, перш ніж вивести їхні стосунки на новий рівень.

"Це було круто, тому що я справді хотів, щоб моє життя стало частиною наших стосунків. Знаєте, ви починаєте відчувати почуття до когось і починаєте думати щось на кшталт: "Чувак, може, це і є залишок мого життя тут", і знаючи, що вона (Белла Хадід. — Ред.) така проста людина, багато матеріальних речей не важливі — або не є найважливішими", — поділився 35-річний Аден.

Наїзник розповів, що на початку роману вони якийсь час жили в його трейлері. Модель "прокидалася о 02:30", щоб приготувати всім сніданок під час змагань із родео, і завжди була його головним уболівальником.

"Бути такою послідовною, такою натхненною, позитивною і теплою з усіма, кого вона зустрічає, допомагати з кіньми і таке інше — це просто неймовірно", — додав він.

Хадід нещодавно купила власний будинок у Техасі. Зараз Бануелос займається ремонтом і добудовою особняка. "Я працюю над будівництвом будинку, це займе в мене деякий час, але вона купила те, що стало для неї хорошою інвестицією", — поділився він.

Під час інтерв'ю Бануелос не скупився на похвали на адресу Хадід і натякнув, що бачить довге майбутнє з супермоделлю. "Чувак, я не можу передати, як я щасливий. Я не можу передати, як мені пощастило. Ця молода леді — одна з найдобріших, найблагородніших і наймиліших людей, яких я коли-небудь зустрічав", — заявив закоханий ковбой. Бануелос зазначив, що її зовнішня краса "не йде ні в яке порівняння з тим, якою людиною вона є".

Він також вважає, що вона "заслуговує на краще", тому він старанно працює, щоб привести всі свої справи до ладу і "розділити своє життя з нею". "Я в повному захваті, хлопці", — пожартував він, додавши, що вона — його "пріоритет номер один".

Пара познайомилася на кінному шоу у Форт-Верті, штат Техас, майже півтора року тому. Бануелос пояснив, що їх зблизила спільна любов до коней та інтерес Хадід до cutting — кінного змагання в стилі вестерн. "З цього моменту все пішло в позитивному напрямку, і вона терпить мене, і любить мене, і я по вуха в неї закоханий", — додав він.

Бануелос — одна з найуспішніших зірок родео останніх років. Фактично, у віці всього 28 років його занесли до Зали слави наїзників Національної асоціації скакових коней (NCHA). За свою кар'єру тренер коней заробив понад п'ять мільйонів доларів.

