Супермодель Белла Хадід показала романтичні кадри з бойфрендом-ковбоєм (фото)

Пара зустрічається близько року. Вони поділяють спільну пристрасть до верхової їзди.

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27-річна американська супермодель Белла Хадід показала нові романтичні кадри з бойфрендом. Фото зірка подіумів опублікувала в Instagram.

"Моя любов привела Техас до Нью-Йорка. Щаслива я", — написала знаменитість палестинського походження.

На знімках Белла Хадід позувала в ковбойському капелюсі, як і її коханий Адан Бануелос. Зокрема, закохані цілувалися, сидячи верхи на конях. А на одному з кадрів Адан ніжно цілував руку своєї обраниці.

Також у каруселі фото зʼявилася мама супермоделі Йоланда Хадід.

Белла Хадід

Адан Бануелос — мексикансько-американський ковбой і дресирувальник коней. Його у віці 28 років ввели до Зали слави наїзників Національної асоціації кінного спорту. Наразі йому 35 років.

Останнім часом Белла проводить багато часу в Техасі, приділяючи більше часу бойфренду-ковбою.

Уперше про їхній роман стало відомо в жовтні 2023, коли пара була помічена за поцілунками. До цього супермодель тривалий час зустрічалася з арт-директором Марком Калманом, а також співаком The Weeknd.

Нагадаємо, Dior розірвали угоду з Беллою Хадід після її підтримки Палестини, замінивши зірку ізраїльською моделлю.

Також Фокус писав про початок роману Белли Хадід та Адана Бануелоса.