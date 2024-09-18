Супермодель Белла Хадід показала романтичні кадри з бойфрендом-ковбоєм (фото)
Пара зустрічається близько року. Вони поділяють спільну пристрасть до верхової їзди.
27-річна американська супермодель Белла Хадід показала нові романтичні кадри з бойфрендом. Фото зірка подіумів опублікувала в Instagram.
"Моя любов привела Техас до Нью-Йорка. Щаслива я", — написала знаменитість палестинського походження.
На знімках Белла Хадід позувала в ковбойському капелюсі, як і її коханий Адан Бануелос. Зокрема, закохані цілувалися, сидячи верхи на конях. А на одному з кадрів Адан ніжно цілував руку своєї обраниці.
Також у каруселі фото зʼявилася мама супермоделі Йоланда Хадід.
Адан Бануелос — мексикансько-американський ковбой і дресирувальник коней. Його у віці 28 років ввели до Зали слави наїзників Національної асоціації кінного спорту. Наразі йому 35 років.
Останнім часом Белла проводить багато часу в Техасі, приділяючи більше часу бойфренду-ковбою.
Уперше про їхній роман стало відомо в жовтні 2023, коли пара була помічена за поцілунками. До цього супермодель тривалий час зустрічалася з арт-директором Марком Калманом, а також співаком The Weeknd.
Нагадаємо, Dior розірвали угоду з Беллою Хадід після її підтримки Палестини, замінивши зірку ізраїльською моделлю.
Також Фокус писав про початок роману Белли Хадід та Адана Бануелоса.