Белла Хадід продемонструвала стильний тренч на осінь 2024 (фото)

Зірка прибула до столиці Франції. Тут пройде Тиждень моди з 23 вересня по 1 жовтня.

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27-річна американська супермодель Белла Хадід продемонструвала стильний тренч на осінь 2024. Про це пише Daily Mail.

Зірка глянцю підкреслила струнку фігуру в бежевому плащі під час старту Тижня моди в Парижі. Белла одягнула тренч поверх простої чорної футболки та чорних легінсів.

Менша сестра Джіджі Хадід додала до образу пару масивних черевиків та несла велику чорну сумку, коли прямувала на примірку до Valentino.

Супермодель палестинського походження зібрала волосся назад у зачесаний пучок і додала пару темних окулярів, несучи каву з льодом під час розмови з другом.

Модель прилетіла в Париж перед початком тижня моди, а пізніше в той же день її помітили з розпущеним волоссям, коли вона усміхалася, проводячи час у столиці Франції.

Белла змінила свої темні сонцезахисні окуляри на світло-коричневі і, здавалося, була в хорошому настрої.

Белла Хадід

Паризький тиждень моди пройде з 23 вересня по 1 жовтня 2024 року. Глядачів очікує серія презентацій дизайнерів, що проводяться раз на пів року в столиці Франції.

Нагадаємо, Белла Хадід показала романтичні фото з бойфрендом-ковбоєм.

Також Фокус писав про стильний осінній образ 2024, який продемонструвала Дженніфер Лопес.