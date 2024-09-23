Дженніфер Лопес продемонструвала стильний осінній образ 2024 (фото)

Після кількох зустрічей з Беном Аффлеком артистка вийшла у світ сама. Знаменитості продовжують рухатися до розлучення.

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55-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала стильний осінній образ 2024. Про це пише Page Six.

Зірка сцени зʼявилася на публіці в Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія, — через тиждень після того, як її помітили на побаченні з Беном Аффлеком та чотирма їхніми дітьми.

Для сольного виходу Джей Ло одягла довгий бордовий кардиган, чорний топ і джинси-кльош. Зірка фільму "Покоївка з Мангеттену" також доповнила свій осінній образ чорним капелюхом, сонцезахисними окулярами, масивними золотими сережками, туфлями на підборах і бордовою сумкою з бахромою.

Дженніфер Лопес

Джерело раніше розповіло, що саме в Бена Аффлека виникла ідея зустрітися з Джей Ло на видному місці в надії, що їх сфотографують папараці. Втім, у процесі він почав обіймати та цілувати співачку, адже між ними завжди було "багато хімії".

Також повідомлялося, що публічне возз’єднання "Бенніфер" наразі не означає примирення. Артистка начебто намагається бути дружньою з оскароносним актором, але вони все ще "йдуть" до розлучення.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек знову воззʼєдналися на фоні новин про розлучення.

Також Фокус писав про офіційну причину розриву Джей Ло та Бена Аффлека.