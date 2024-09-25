Ленні Кравіц та його єдина донька Зої відвідали Паризький тиждень моди (фото)

Зіркові родичі позували окремо. Втім, вони доповнили одне одного, обравши темні стильні вбрання.

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Американський музикант Ленні Кравіц та його донька Зої стали гостями Паризького тижня моди. Про це пише Daily Mail.

Зірки прийшли на показ жіночого одягу Saint Laurent, який представив свою останню колекцію під час Тижня моди в столиці Франції.

Зої Кравіц, яка заручена з актором Ченнінгом Татумом, прийшла на модний захід у чорній мереживній мінісукні, під якою було видно чорну білизну. Донька Ленні Кравіца та Лізи Боне взула чорні атласні туфлі на шпильці.

Вона зачесала свої темні пасма в охайний пучок і додала до образу пару висячих сережок з перлами. На заході Зої була без свого нареченого.

Зої Кравіц Фото: Getty Images

Тим часом її батько зʼявився в чорному плащі з високими плечима. Музикант, дідусь якого був корінним киянином, одягнув пальто поверх штанів-кльош і чорно-білої сорочки в тонку смужку з ефектним малюнком краватки навколо коміра.

Серед аксесуарів співака українського походження були чорні шкіряні черевики та масивні чорні сонцезахисні окуляри.

Ленні Кравіц Фото: Getty Images

Тиждень моди у Парижі триватиме до 1 жовтня, розпочавшись 23 вересня.

Нагадаємо, Джейн Фонда вийшла на подіум під час Паризького тижня моди в ефектному тренчі.

Також Фокус писав про появу на Тижні моди в Парижі Єви Лонгорії.