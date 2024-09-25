Ленни Кравиц и его единственная дочь Зои посетили Парижскую неделю моды (фото)

Звездные родственники позировали отдельно. Впрочем, они дополнили друг друга, выбрав темные стильные наряды.

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Американский музыкант Ленни Кравиц и его дочь Зои стали гостями Парижской недели моды. Об этом пишет Daily Mail.

Звезды пришли на показ женской одежды Saint Laurent, который представил свою последнюю коллекцию во время Недели моды в столице Франции.

Зои Кравиц, которая помолвлена с актером Ченнингом Татумом, пришла на модное мероприятие в черном кружевном мини-платье, под которым было видно черное белье. Дочь Ленни Кравица и Лизы Боне надела черные атласные туфли на шпильке.

Она зачесала свои темные пряди в аккуратный пучок и добавила к образу пару висячих сережек с жемчугом. На мероприятии Зои была без своего жениха.

Зои Кравиц Фото: Getty Images

Тем временем ее отец появился в черном плаще с высокими плечами. Музыкант, дедушка которого был коренным киевлянином, надел пальто поверх брюк-клеш и черно-белой рубашки в тонкую полоску с эффектным рисунком галстука вокруг воротника.

Среди аксессуаров певца украинского происхождения были черные кожаные ботинки и массивные черные солнцезащитные очки.

Ленни Кравиц Фото: Getty Images

Неделя моды в Париже продлится до 1 октября, начавшись 23 сентября.

Напомним, Джейн Фонда вышла на подиум во время Парижской недели моды в эффектном тренче.

Также Фокус писал о появлении на Неделе моды в Париже Евы Лонгории.