Зої Кравіц відверто розповіла про стосунки з батьками після їхнього розлучення (фото)

Батьки Зої Кравіц розлучилися, коли вона була зовсім маленькою дитиною. Нині акторка планує створити сім'ю з Ченнінгом Татумом. Пара готується до весілля, яке відбудеться наступного року.

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Американська акторка, співачка і модель Зої Кравіц 14 серпня відверто розповіла про свої стосунки з батьком Ленні Кравіцем і матір'ю Лізою Боне після їхнього розлучення, пише Esquire.

35-річна знаменитість, яка зіграла Бетмена, в інтерв'ю згадала, як, будучи підлітком, прийняла складне для себе рішення та переїхала жити до батька — знаменитого рок-музиканта. Співак Ленні Кравіц і акторка Ліза Боне пов'язали себе узами шлюбу 1987 року і через рік у них народилася донька Зої.

Однак, коли їй було лише три роки, пара розлучилася, а розлучення було офіційно оформлене 1993-го. Спочатку дівчинка жила з матір'ю в Санта-Моніці, а батько відвідував її. У той період його кар'єра йшла в гору.

"Це був вихор зовсім іншого всесвіту", — згадує Зої, додавши, що, хоча вона була ще занадто маленькою, але її завжди цікавило мінливе життя батька. Красуня зізналася, що їй було важко повернутися до "цього по-справжньому тихого, по-справжньому простого життя" з матір'ю в Каліфорнії.

Коли Зої було 11 років, вона вирішила переїхати до батька в Маямі, де могла "робити все, що завгодно". "Я думаю, що було дуже прикро, що я поїхала від неї, щоб бути з батьком, а його навіть не було поруч. Мені просто шкода, що я не змогла оцінити те, що вона для мене робила... Моєму батькові було все одно, його просто хвилювали інші речі", — зазначила зірка "Дивергента".

Однак вона швидко подорослішала, живучи з батьком і відчуваючи на собі всі принади зіркового життя. Зої відвідувала школу Рудольфа Штайнера і брала участь у театральному гуртку. "Я не була якоюсь геніальною акторкою", — сказала вона, але зізналася, що саме там вона "почувалася в безпеці", адже Ленні часто їхав на гастролі.

Нагадаємо, 6 червня Ленні Кравіц розповів про враження від майбутнього весілля дочки. У 2025 році Зої Кравіц вийде заміж за Ченнінга Татума. Зірковий батько нареченої готується до церемонії.