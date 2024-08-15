Зои Кравиц откровенно рассказала об отношениях с родителями после их развода (фото)

Родители Зои Кравиц развелись, когда она была совсем маленьким ребенком. Сейчас актриса планирует создать семью с Ченнингом Татумом. Пара готовится к свадьбе, которая состоится в следующем году.

Related video

Американская актриса, певица и модель Зои Кравиц 14 августа откровенно рассказала о своих отношениях с отцом Ленни Кравицем и матерью Лизой Боне после их развода, пишет Esquire.

35-летняя знаменитость, сыгравшая Бэтмена, в интервью вспомнила, как, будучи подростком, приняла сложное для себя решение и переехала жить к отцу — знаменитому рок-музыканту. Певец Ленни Кравиц и актриса Лиза Боне связали себя узами брака в 1987 году и через год у них родилась дочь Зои.

Однако, когда ей было всего три года, пара рассталась, а развод был официально оформлен в 1993-м. Сначала девочка жила с матерью в Санта-Монике, а отец навещал ее. В тот период его карьера шла в гору.

"Это был вихрь совершенно другой вселенной", — вспоминает Зои, добавив, что, хотя она была еще слишком маленькой, но ее всегда интересовала быстро меняющаяся жизнь отца. Красавица призналась, что ей было трудно вернуться к "этой по-настоящему тихой, по-настоящему простой жизни" с матерью в Калифорнии.

Когда Зои было 11 лет, она решила переехать к отцу в Майами, где она могла "делать все, что угодно". "Я думаю, что было очень обидно, что я уехала от нее, чтобы быть с отцом, а его даже не было рядом. Мне просто жаль, что я не смогла оценить то, что она для меня делала… Моему отцу было все равно, его просто волновали другие вещи", — отметила звезда "Дивергента".

Однако она быстро повзрослела, живя с отцом и ощущая на себе все прелести звездной жизни. Зои посещала школу Рудольфа Штайнера и принимала участие в театральном кружке. "Я не была какой-то гениальной актрисой", — сказала она, но призналась, что именно там она "чувствовала себя в безопасности", ведь Ленни часто уезжал на гастроли.

Напомним, 6 июня Ленни Кравиц рассказал о впечатлениях от предстоящей свадьбы дочери. В 2025 году Зои Кравиц выйдет замуж за Ченнинга Татума. Звездный отец невесты готовится к церемонии.