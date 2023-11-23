Зои Кравиц показала обручальное кольцо за полмиллиона долларов

Актриса показала свое роскошное украшение на романтическом ужине с Ченнингом Татумом в Лос-Анджелесе.

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Зои Кравиц снова надела свое потрясающее обручальное кольцо во время свидания с Ченнингом Татумом в Лос-Анджелесе. 34-летний посол YSL и 43-летняя звезда "Супер Майка" шли рука об руку, выходя из ресторана Mastro's, а Зои при этом сверкала своим бриллиантовым кольцом стоимостью 500 тысяч долларов. Об этом пишет Daily Mail.

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Зои Кравиц дала откровенное интервью о разводе, романе с Ченнингом Татумом и своей жизни

Это произошло после того, как звезда "Бэтмена", которая в прошлом месяце обручилась с Татумом, была замечена без кольца на нескольких недавних прогулках.

Зои Кравиц и Ченнинг Татум

На свидание Зои надела длинное черное пальто поверх блузки цвета слоновой кости с длинными рукавами и добавила ярких красок фиолетовыми туфлями.

На ней были свободные черные брюки и образ она дополнила атласной сумочкой.

И она снова надела свое роскошное обручальное кольцо. Ранее она несколько раз появлялась на публике без него.

Зои Кравиц и Ченнинг Татум

Ранее в этом месяце инсайдер сообщал, что Татуму потребовалось некоторое время, чтобы снова почувствовать себя счастливым и найти новую жизнь после завершения развода с Дженной в 2019 году.

"Он не может перестать улыбаться, находясь вместе с Зои. Им очень комфортно вместе", — отметил источник.

Прошло чуть больше двух лет после того, как их впервые заметили вместе на велосипедной прогулке в Нью-Йорке.

Ченнинг и Зои впервые пересеклись, когда каждый из них озвучивал роли в фильме "Лего Бэтмен" в 2017 году.

В то время Ченнинг был женат на своей партнерше по фильму "Шаг вперед" Дженне, и у них родилась дочь Эверли, прежде чем они развелись через десять лет.

У Зои были отношения с актером Карлом Глусманом, за которого она вышла замуж в 2019 году, но пара рассталась 18 месяцев спустя.

Сейчас Татум снимается в режиссерском дебюте Зои под названием "Остров кисок", который еще не вышел на экраны.

Напомним, ранее стало известно, что отец Зои, певец Ленни Кравиц, против ее замужества с Ченнингом. А вот ее бывший отчим Джейсон Момоа напротив, поддерживает планы Зои на свадьбу.